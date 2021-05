Moderátorka Adriana Poláková: Odchod z Markízy po 14 rokoch! Prečo naozaj končí? Pozrite, kto ju nahradí

Moderátorka Adriana Poláková (43) pred krátkym časom prekvapila svojím nečakaným rozhodnutím odísť zo Slovenska. Neodmysliteľná tvár televízie Markíza tak za sebou zanecháva svoje 14-ročné pôsobenie v modro-žltej televízii, kde bola súčasťou relácie Teleráno.

Odvrátenou stranou slávy bolo však dlhoročné veľmi skoré vstávanie, ktoré je pre moderátorov rozhodne náročné. Poláková sa však rozhodla pre úplne iný dôvod, a tým je láska. Jej kroky totiž povedú do susedného Rakúska za priateľom Christianom. O svoju budúcnosť však strach nemá a už presne vie, ako bude vyzerať.

Adriana Poláková hlási po dlhých 14 rokoch odchod z Markízy. Spolu s parťákom Darom Richterom moderovali Teleráno a teraz je všetkému koniec. Po tom, čo sa Adriana rozhodla ukončiť svoju televíznu kariéru, rovnaké rozhodnutie urobil aj Daro, ktorý bez nej pokračovať nebude. Markíza však našla náhradu rýchlosťou blesku. Novou dvojicou budúPoláková sa tak rozhodla zbaliť kufre a odsťahovať sa za hranice Slovenska. Ako totiž priznala, vzťah s priateľom Christianom na diaľku bol náročný, hlavne cez pandémiu, a tak sa rozhodli pre vážny krok. „S priateľom sme sa rozhodli žiť spoločne s tým, že sa za ním presťahujem do zahraničia. Bolo by pre mňa časovo veľmi náročné cestovať skoro ráno do Telerána. Priateľovo bydlisko nie je totiž v blízkosti hraníc, preto som sa rozhodla v Teleráne skončiť,“ vysvetlila Adriana pre Markízu.