Šporťáčky sa priznali: Hospodárová dostala pusu od slávneho tenistu, Kristiníková sníva o večeri s Federerom

Športová redakcia televízie Markíza má päť mesiacov novú redaktorskú posilu. Nie je ňou však muž, ako to obvykle býva zvykom.

Aktuálne informácie zo sveta športu spracúva jemná blondínka Klaudia Kristiníková (29). Ako ju prijal mužský kolektív a jej kolegyňa, ostrieľaná moderátorka Janka Hospodárová (45)?

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Obe dievčatá majú šport rady už odmalička. „Nerobila som síce aktívne žiaden šport, do každého som však tak trošku zabŕdla. Najradšej som mala tenis, otec bol jeho veľký nadšenec, viedol ma k nemu a zostalo mi to dodnes,“ hovorí Jana. Klaudia pochádza z hudobníckej rodiny. „Všetci sa uberajú hudobným smerom, ale ja som vždy inklinovala k športu, ktorý som síce aktívne nikdy nerobila, trochu som tancovala a hrala tenis, ktorý mám rada stále. Odreagujem sa tiež behaním v prírode a venujem sa ešte joge.“ Jana sa ku svojej kolegyni pridáva s pozitívnym prístupom k behu. „Mala som dlhšiu pauzu, ale včera som opäť začala a musím povedať, že ma inšpirovala Klaudi. Musím sa jej poďakovať, pretože je to perfektný pocit.“ Desať rokov tiež aktívne jazdila na koni. „Musím sa priznať, že ma viac bavila tá nešportová stránka, krásne vychádzky do prírody. Síce bol môj Diorko parkúrový koník a ak som chcela niečo ako parkúr vyskúšať, preniesol ma cez prekážku sám, bol to pán profesor. Nemusela som vedieť nič, len som sa držala,“ smeje sa.

Nová posila

Športové noviny sú zväčša mužskou záležitosťou, obe dievčatá sú teda ako ruže medzi tŕňmi. „Ponuke moderovať šport som sa veľmi potešila, lebo som sa nikdy netajila tým, že by som chcela pracovať v športovej redakcii. Spočiatku to bola pre mňa facka, nešlo mi to a trvalo dlho, kým som sa do toho dostala. Teraz je to už fajn a s chalanmi sme si na seba zvykli,“ hovorí Jana, ktorá už šport moderuje deväť rokov. „Moja prvá reakcia bola - no konečne! Milujem šport a veľmi dlho som túžila po tejto práci. Priznám sa, že už som ani nedúfala, že tá možnosť príde, ale prišla, a tak som ju schmatla za pačesy. Začiatky neboli jednoduché, robiť šport nie je ľahké. Ak ho chcete robiť dobre, musíte sa naučiť veľmi veľa vecí a pred touto výzvou som stála aj ja. Športový redaktor sa musí vyznať v každej lige a poznať všetkých hráčov, stále sa učím. Hádam je to na dobrej ceste,“ smeje sa Klaudia a Janka súhlasí. „Určite áno, pretože vidím jej pokroky, chlapci tiež a už jej takmer nič neopravia.“ Janka ako ostrieľaná moderátorka zažila už pri vysielaní športu veľa trapasov. „Uvádzala som napríklad Frajera na záver a napriek tomu, že poznám uruguajského útočníka Edinsona Cavaniho, jednoducho v tom strese som povedala: A teraz jeden krásny futbalový frajer v podaní Edinsona Cavaliho, takže som asi myslela na módneho dizajnéra,“ smeje sa. Klaudii sa zatiaľ nič podobné nestalo. „Som tam krátko, takže pre istotu po sebe všetko kontrolujem asi päťkrát.“