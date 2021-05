Gizka Oňová neváha investovať do svojho výzoru: Zmena za tisíce eur!

Šlágrová speváčka a divadelná herečka Gizka Oňová (72) chce aj napriek pribúdajúcemu veku vyzerať a cítiť sa dobre.

Počas pandémie, kedy tej práce nebolo tak ako zvyčajne, sa teda najznámejšia televízna svokra rozhodla zainvestovať do seba. Napriek tomu, že musela siahnuť do svojich úspor, neľutuje nič. Za ten dobrý pocit jej to totiž rozhodne stálo.

Podľa Oňovej je na rozhodnutí každého z nás, do čoho bude investovať svoj čas a peniaze, a každý sa sám rozhodne, či zlepší svoj vzhľad a pocit, alebo budú úspory dediť deti. „Je to na každom, ale ruku na srdce, kto nemá rád seba, nemá rád ani toho druhého,“ povedala pre Nový Čas známa televízna svokra.

Gizka už dávnejšie absolvovala operáciu očí a kolien. Tentoraz sa však rozhodla dať nový šmrnc svojmu chrupu, za ktorý vysolila tisícky eur. V tejto dobe si veľa ľudí v šoubiznise necháva upraviť zuby a ani Oňová nepatrí k výnimkám.

„Riešila som porcelánové zuby, lebo v mojom veku je už smiešne sa tváriť, že všetky sú moje, všetky sú biele a krásne. Tak som si povedala, že mohli by to byť porcelánové, no musela som riešiť aj nové zubné implantáty. Nie je to síce maličkosť, ani finančná, ani z pohľadu času hojenia, pretože človek opuchne, ale aspoň som mala viac času na sudoku a knihy. Pomalinky do Vianoc to bude všetko hotové,“ priznala s nadšením.

Aj keď by sa podľa priateľov mala na zadné zuby vykašľať, ona má na to iný názor. „Vravia mi, že kto to vzadu uvidí. Nejde o to, kto to uvidí, ale o môj pocit a ja si to chcem dopriať,“ dodala na záver.