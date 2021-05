Tomáš Bezdeda nemohol cez pandémiu hrať milovaný hokej: Našiel si novú vášeň

Pandémia koronavírusu dala kolektívnemu športu minulý rok veľkú stopku.

Obmedzenia zasiahli aj Tomáša Bezdedu (35), ktorý si okrem spevu vo voľnom čase rád zašportuje. So svojimi kamarátmi často hrávali hokej, avšak keďže to bolo zakázané, Bezdeda hľadal náhradu. Ako sa zdá, podarilo sa mu to a našiel svoju novú vášeň.

Aby Bezdeda nevyšiel z formy, za hokej si našiel kompenzáciu. „Keďže hokej, ktorý som chodil hrávať pomerne často, nám táto doba zakázala, tak som sa minulý rok začal viac venovať práve turistike, pretože prírodu mám veľmi rád,“ povedal pre Nový Čas. Tomáša od dobrodružstva neodradil ani sneh a mráz.

„Skúsil som aj skialpinizmus, respektíve ski touring, čo ma tiež veľmi zaujalo, pretože človek vidí peknú prírodu, cestou hore si síce zamaká, ale dole je to už za odmenu, keď si človek zalyžuje, keďže ani vleky nefungovali. V prírode si viem vyčistiť hlavu a dáva mi veľa energie,“ dodal Tomáš.