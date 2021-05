Studenková odkryla svoje súkromie: Z čoho ju ide poraziť a aké sú jej nedostatky?

V súkromí to nie je vždy ideálne. Zdena Studenková (67) patrí medzi herecké hviezdy a v pracovnom živote sa jej nesmierne darí.

Po svojom boku má už 26 rokov milovaného partnera Braňa Kostku (49), s ktorým je nesmierne šťastná. No osud jej nadelil na plecia aj ťažké skúšky, s ktorými musela zápasiť a ktoré ju mátajú dodnes. Teraz prezradila, že nie vždy je všetko tak ružové, ako sa môže zdať, a dokonca priznala svoje nedostatky.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Zdena Studenková si nesie svojím životom na pleciach niekoľko bolestivých rán. Ako dievča vyrastala bez otca, pretože bol zavretý vo väzení ako politický väzeň. No napriek tomu si vytvorila vrúcny vzťah s mamou, ktorá jej po čase urobila niečo, čo nečakala.

„Ja keď som bola už v divadle zamestnaná, tak moja mama na začiatku chodila na všetky premiéry, ale potom, neskôr, už to bolo také: zas to bude smutné? No nejdem nikam,“ opísala herečka neskorší postoj matky v relácii Boris a Brambor. A aj keď sa jej divadlo stalo celoživotnou vášňou v role profesorky by byť nemohla. Priznáva totiž, že nejaké tie vrtochy rozhodne má.

„Som nevrlá, keď som na nejakom pľaci a tam musíš prísť pripravený, pretože sa ide natočiť 25 obrazov. A aby mi prišla herečka na pľac a zrazu zistila, že aha a vybrala mobil, a čo tu ja hovorím, tak to vtedy by som zabila. Študentky zo školy a ony mobily vo vačku a hráme ruskú tragédiu, tak to vtedy... Ja by som preto nemohla učiť, vieš, lebo mne by ostali z toho ročníka, kde ich je 25, traja, aby sa dal hrať konflikt. Ostatné by išlo preč,“ dodala Zdena. No a k tomu nemá pozitívny vzťah ani s dcérou Simonou, ktorá nesúhlasila s rozvodom rodičov. Zdá sa teda, že práve Kostka je tým najpozitívnejším svetlom v živote herečky.