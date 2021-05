Lekári si nevedia rady! Josef Laufer je už viac ako rok v umelom spánku: Trpké slová hercovho priateľa

Stále sa neprebral. Legendárny český herec Josef Laufer (81) podstúpil v marci minulého roka plánovanú operáciu.

Počas nej sa mu zastavilo srdce, preto musel byť uvedený do umelého spánku. Žiaľ, jeho stav sa vôbec nelepší a lekári zostávajú bezmocní. Čo bude ďalej?

Josef Laufer je už rok po operácii v umelom spánku, z ktorého sa doposiaľ úplne neprebral. Lekári sa ho niekoľkokrát pokúšali priviesť k životu, no, žiaľ, bez výsledku, preto sa rozhodli pre zmenu plánu.

„Je to stále rovnaké, čo, úprimne, dobré nie je. Po úvodných pokusoch prebrať ho nechávajú na samovoľný pokus, či sa preberie. Zatiaľ sa to nelepší a ja som veľmi smutný z toho, že to trvá taký dlhý čas,“ opísal aktuálny stav Laufera jeho priateľ Oldřich Lichtenberg pre TN.cz. Ostáva teda len veriť, že sa jeho stav jedného dňa zmení a my budeme opäť počuť jeho krásny zamatový hlas.