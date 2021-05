Prvé slová Kralevich po smrti Linh († 18): Prečo sa neospravedlní?! Rodina dievčaťa túži len po jednom

Ozvalo sa v nej svedomie? V septembri minulého roka sa stala obrovská tragédia.

Na frekventovanej bratislavskej ulici usmrtilo auto známej podnikateľky a missky Daniely Kralevich (35) študentku Linh († 18). Od osudného dňa prešlo už osem mesiacov, počas ktorých sa v prípade zistili pochybenia či prieťahy vo vyšetrovaní. Voči Kralevich bolo v marci tohto roka vznesené obvinenie pre prečin usmrtenia. Až teraz po mesiacoch našla podnikateľka silu prehovoriť o nehode, pri ktorej vyhasol mladý nevinný život!

V osudný septembrový deň išla Kralevich so svojím luxusným autom po Tomášikovej ulici v Bratislave. Pod kolesami jej vozidla na priechode pre chodcov zahynula nadaná študentka Linh († 18). Kralevich sa ešte donedávna vôbec k tragédii nevyjadrovala. Jedinými výkrikmi do tmy boli jej reakcie na sociálnej sieti, kde však prejavy ľútosti či ospravedlnenie akosi chýbali.

Teraz to ale vyzerá tak, že prehodnotila svoj postoj a prvýkrát o autonehode hovorí. „Na to, čo sa stalo, myslím každý deň. Kohokoľvek, komu sa stane niečo takéto, to natrvalo zmení. Je mi to veľmi ľúto! Kiežby som to mohla vrátiť. Obetovala by som všetko, aby sa tá nehoda neudiala,“ povedala pre Rytmus života Kralevich. Celý prípad sa ťahá dlhých osem mesiacov.

Za tú dobu si na kauzu posvietil aj generálny prokurátor Maroš Žilinka či policajný prezident Peter Kovařík. V prípade bolo zistených viacero pochybení a prieťahov vo vyšetrovaní. Najväčším problémom bola mimoriadne dlhá doba vypracovania znaleckých posudkov. „Posudzovanie miery zavinenia jednotlivých účastníkov bude predmetom súdneho procesu. Pevne verím, že sa to bude posudzovať zákonne a spravodlivo,“ hovorí Kralevich.

Pokyny od právnikov

Na otázku, prečo sa dodnes s pozostalými neskontaktovala, má naporúdzi odpoveď. „Rozpútal sa natoľko silný mediálny atak na moju osobu, že moje rozhodnutie poslať im list s ľútosťou jednoducho zmenil. Moji právnici mi odporučili, aby som nikoho nekontaktovala a nič nepísala, lebo to vraj môže byť chápané ako ovplyvňovanie zúčastnených,“ povedala Kralevich. Právnik pozostalých má však na vec jasný názor.

„Trestný poriadok má konkrétne ustanovenie, kde doslova ukladá povinnosť, aby o trestných veciach orgány činné v trestnom konaní informovali. Ja v tom nevidím žiadny problém. A aj z mojej aplikačnej praxe môžem potvrdiť len toľko, že aj keď je niečo zverejnené prostredníctvom médií, tak určite to neovplyvňuje rozhodovanie súdov,“ reagoval pre Nový Čas Peter Vačok.

Príbuzní sú v koncoch

Rodina sa z tragédie stále nespämätala, Linh im neuveriteľne chýba a každý deň na ňu myslia. Prejavu ľútosti zo strany Kralevich sa však stále nedočkali. „To, že sa neospravedlnila, stále platí. Ako sa k tomu stavia naša rodina, tak k tomu sa nebudem vyjadrovať,“ povedala sestra Linh Eva, ktorá túži po jedinom.

„Ja netuším, čo povedala. Je to aktuálne irelevantné vzhľadom na to, ako prebieha vyšetrovanie. Rodina sa nebude vyjadrovať. Aktuálne čakáme iba na spravodlivosť,“ uzavrela Eva. Nový Čas sa snažil spojiť aj so samotnou Kralevich, no bez úspechu.

„Nebudeme sa vyjadrovať. Ak sa vyjadrila, volajte jej, ja sa vyjadrovať nejdem. A určite ju k takémuto konaniu nebudem nabádať,“ povedal jej advokát Peter Filip. Podnikateľka podala nedávno proti obvineniu šťažnosť, o ktorej má rozhodnúť prokurátor. Či sa tak už stalo, nevedno. Prokuratúra sa do uzávierky nevyjadrila.