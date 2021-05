Manželku (18) Bohuša Matuša rozzúril jeden zo svadobčanov: Ponížená kvôli slovenskému spevákovi!

Český spevák a herec Bohuš Matuš (47) si vzal svoju lásku Luciu hneď, ako oficiálne dovŕšila dospelosť – v deň jej 18. narodenín.

Dvojica, ktorá má 5-mesačnú dcérku Natálku, sa brala 12. mája v zábavnom centre Krtkův svět v Horních Měcholupech. Čerstvo vydatá tínedžerka má však po svadbe ťažké srdce na jedného z hostí, konkrétne na slovenského speváka Mariána Votjka. Ten priamo na svadbe pre portál Expres.cz naznačil, že Lucie mala kedysi zálusk najprv naňho.

,,Keďže nám to nevyšlo, pretože ja som nemal záujem, prebral mi ju Bohuš, ale ja im to prajem. V tom období mala 14 rokov a bola celkom dosť vyspelá, kto ju nepoznal, mohol si myslieť, že je staršia,“ povedal Matušov muzikálový kolega a kamarát.

,,Páčilo sa jej moje vystúpenie. Vždy sme sa objímali a vydržali sme celkom dlho v objatí. Neviem, či to tak majú (s Bohušom) tiež,“ pustil si Vojtko ústa na špacír. Lucie jeho vyjadrenia nenechala len tak a ostro sa ohradila v telefonáte do redakcie Expresu.

,,Nikdy som nebola fanúšičkou Mariána Vojtka, na jeho vystúpenia som chodievala kvôli kamarátke, ktorá doňho bola zamilovaná. Dá sa povedať, že sme ho kvôli nej pozvali aj na svadbu, inak by medzi hosťami nebol!“ hnevá sa tínedžerka.

,,On tvrdí, že som ho dlho objímala, ale bolo to obrátene. Vždy sa odfotil s mojou kamarátkou a potom sa začal lepiť na mňa a žiadal, aby som sa s ním fotila. Vždy sa lepil po každom. Štve ma to, pretože takto vyzerám ako ku*va,“ vysvetlila Lucie. Konfrontovať sa snažila aj Votjka, na jej správu však nereagoval.

Portál Expres pripomína, že Matuš a Vojtko obaja účinkujú v GoJa Music Hall aj Divadle Boradway, možno si tak budú mať čo vysvetľovať.