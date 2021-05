Herca Petra Šimuna dorazil riaditeľ školy jedinou vetou: Mohol mu toto povedať?

Video

Peter Šimun je dnes známy filmový a divadelný herec, chýbalo však málo a všetko mohlo byť inak. V talkšou Petra Marcina Neskoro večer totiž prezradil, že v minulosti bol veľmi tichý a nevýrazný chlapec, ktorému recitačné súťaže, či divadlo nič nehovorili. O to väčším prekvapením bolo, keď rodine oznámil, že chce okúsiť práve herecký chlebíček. Svojim rozhodnutím však nešokoval len svojich najbližších, no aj riaditeľa školy, ktorú navštevoval. Ten herca dorazil jedinou vetou. Ako, to zistíte v našom videu, no vy nezmeškajte ani talkšou Neskoro večer už v sobotu, o 22.00 na Jednotke.