Návrhár Boris Hanečka tvoril počas korony originálne kúsky: Depresii sa však nevyhol

Video

Módny návrhár Boris Hanečka si počas pandémie koronavírusu prešiel všeličím. Kedže ľudia miesto módnych kúskov uprednostnili tepláky, nemali návrhári veľmi do čoho pichnúť. Stavy depresie vystriedala chuť oddýchnuť si či venovať sa veciam, na ktoré Hanečka dlhé roky kvôli vysokému pracovnému nasadeniu nemal čas. To je však preč a vychytený návrhár sa pustil opäť do práce. A vyzerá to tak, že odvaha ani chuť experimentovať mu rozhodne nechýba. Nám porozprával nielen o nových modeloch, ale aj o tom, pri čom sa počas pandémie prichytil!