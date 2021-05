Markizáčka Hospodárová prichytená s novým mužom: Opäť zamilovaná! Fotka, ktorá hovorí za všetko

Zasiahol ju Amorov šíp! Moderátorka markizáckych Športových novín Jana Hospodárová (45) je známa tým, že si svoje súkromie úzkostlivo stráži.

Už pár rokov sa po jej boku neobjavil žiadny fešák a oficiálne bola atraktívna televízna hviezda single. Ako sa však zdá, blondínka má pri sebe nového muža. Záber Nového Času totiž hovorí jasnou rečou - Janka je zamilovaná! Kto je urastený brunet po jej boku a čo o láske prezradila samotná Hospodárová?!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Hospodárová žiari šťastím, pretože jej do života opäť vstúpila láska. Sexi šporťáčka už v apríli naznačovala, že nie je sama. Keď sa jej totiž Nový Čas v jednom z rozhovorov spýtal priamo na nový vzťah, bola na slovo skúpa. „Aaaach jáj, nechám si to pre seba. Ak dovolíte,“ smiala sa moderátorka a viac to nekomentovala. Nikdy sa však netajila tým, že na lásku nezanevrela a necháva to na osud.