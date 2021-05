Prekvapujúce priznanie herca Maroša Kramára: Už mám toho dosť!

Cestovania má už plné zuby. Obľúbený herec Maroš Kramár (62), ktorý hviezdi v jojkárskej relácii Inkognito, sa na nedostatok práce rozhodne nemôže sťažovať.

Záujem o jeho herecké umenie totiž nie je len u nás, ale aj u našich českých susedov. A práve neustále pendlovanie medzi krajinami začína ísť známemu hercovi trochu na nervy. Maroš totiž povedal, že by niektoré zo svojich aktivít už rád vynechal. Maroš Kramár núdzu o prácu rozhodne nemá, no nedávno priznal, ako to s jeho povahou naozaj je.

„Ja som od prírody lenivý človek a robím veľa len preto, že mi ponúkajú robotu, a už keď podpíšem zmluvu, tak musím robiť,“ uviedol v relácii Topstar. Pracovných príležitostí má v Česku momentálne o niečo viac ako na Slovensku, preto sa dostáva do popredia otázka, či by sa nechcel usadiť v Prahe, odkiaľ by to mal len na skok a vyhol by sa cestovaniu.

„Nie, ja som sa presťahoval do Rovinky, k jazeru pri Bratislave, kde mi je veľmi dobre. Naopak, skôr rozmýšľam o tom, ako obmedziť robotu a na staré kolená už toľko nerobiť. Už som nacestovaný dosť,“ povedal Maroš v rozhovore pre Eurotelevíziu. Ktoré aktivity teda nakoniec Kramár vypustí, aby mohol viac leňošiť na svojej terase luxusnej vily pri jazere, nateraz nevedno.