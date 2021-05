Sisa Sklovska si pripravila obrovské prekvapenie: Nový kšeft!

Diva Sisa Sklovska (55) počas pandémie nelenila a pripravila obrovské prekvapenie.

Spolu so svojím tímom a manželom Jurajom Lelkesom (69) pracovali na novej, veľkolepej šou, ktorou chcú divákov pobaviť po dlhých, ťažkých časoch bez smiechu a kultúry.

Sisa je za prácu vďačná a už najnovšie sa prevtelí do svetoznámej speváčky Cher! Sklovska javisko a pozornosť priam zbožňuje a je vďačná, že sa opatrenia uvoľnujú a ona môže pracovať na nových veciach.

„Pôvodne som mala hrať inú dámu, ale môj manžel bol pri mne a spýtal sa, či už nebolo dosť tých historických postáv, že by sme mali robiť niečo iné, súčasané, napríklad Cher,“ pochválila sa Novému Času. Sklovska sa nápadu vôbec nebránila, práve naopak, bola z neho nadšená.

„Nezačudovala som sa, lebo mňa k Cher prirovnávajú celý život. Vravia, že sa podobáme a mne osobne sa jej hudba veľmi páči. To, čo ona dokázala aj vo vyššom veku, že sa stále drží na absolútnej špičke, tak za to ju obdivujem,“ priznala Sisa. Nové predstavenie sa bude volať Sisa či Cher a zaznejú v ňom tie najväčšie hity. „Šou nebude dlhá, bude to také odľahčené predstavenie. Ja budem spievať pesničky od Cher v pôvodnom jazyku a veľmi sa na to teším,“ dodala na záver.