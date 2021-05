Netradičné 2 na 1 s Adamom Ďuricom: Podviedla ho vlastná manželka

Tak toto nečakal. Tohtoročnú sériu zábavnej markizáckej šou 2 na 1 zavŕši úspešný spevák Adam Ďurica (33).

Ani na ňom Adela Vinczeová (40) s Danom Danglom (46) nenechajú nitku suchú a spevák sa pri niektorých bránach poriadne zapotí. No ani vo sne by mu nenapadlo, že sa s moderátormi spikne jeho vlastná manželka Kristína.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

V šou 2 na 1 si Adela s Danom zoberú na mušku aj Adama Ďuricu. Od blízkych sa o ňom dozvedeli, že rád varí a gurmánstvo je pre neho tá správna téma. Preto aj jedna z brán bude spojená s degustáciou jedla a zo speváka si poriadne vystrelia.

„My sme totiž Adamovi ukradli veci, ktoré on varil sám doma, teda s pomocou jeho manželky. Ona to zamrazila, priniesla nám to a my to len tak trochu doupravujeme, neochucujeme. Päť jedál jeho manželka ukradla,“ uvedie Dano, ktorý dodá aj to, že za celou úpravou jedla bude stáť kuchár Michal Konrád. A ako ohodnotí nič netušiaci Ďurica svoje jedlo a ako sa bude tváriť, keď sa dozvie, kde je pravda, sa dozviete už dnes večer.