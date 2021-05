Zdeněk Troška sa bojí koronavírusu: Ukrytý na samote vedie skromný život

Známy český režisér, ktorého najviac preslávila trilógia fimov Slunce, seno sa už dlhé mesiace izoluje od ľudí.

Režisér Zdeněk Troška (67) sa usadil v milovaných Hošticiach, kde sa skrýva pred koronou, ktorá je pre neho veľkým strašiakom. Ako priznal, túto „vojnu“ prečká a k spokojnosti mu dokonca úplne stačia základné potraviny.

Napriek tomu, že sa Troška od ostatných ľudí dištancuje už dlhší čas, vôbec to neľutuje. Hlavné je, aby mal vždy k dispozícii vajíčka, ktoré nemôžu v jeho jedálničku chýbať. „Ak by som nemal vajcia viac ako tri dni, mal by som absťák. K tomu paradajkovú šťavu a to mi stačí k životu,“ prezradil v rozhovore pre Sedmičku. Vystačí si dokonca s pojazdnou predajňou.

„Tu na našej samote pri lese sme radi, že k nám príde dvakrát do týždňa pojazdná predajňa. Kúpim si chlieb, maslo, mlieko, syr a nátierku a odchádzam domov spokojný. Nemusím mať na obed slíže s makom ani frutti di mare. Mne stačí chlieb s masťou, na to trochu horčice a cibuľu. To je lahôdka,“ dodal Troška.

Aj keď mu v hlave víri mnoho nápadov na filmy, počká, kým sa situácia upokojí. „Mám už pripravený jeden miniseriál, dva filmy a tri rozprávky,“ pochválil sa.