Modrovský v sebe cez koronu prebudil dlhoročnú vášeň: Sledujte ten exotický zverinec

Video

Tanečník Peter Modrovský ostal ako mnohí počas pandémie odstrihnutý od práce, nakoľko bol nútený svoju tanečnú školu zavrieť. Neostal však sedieť so založenými rukami a rozhodol sa oprášiť svoju dlhoročnú vášeň, ktorou sú zvieratká. Do toho sa však vrhol skutočne vo veľkom štýle a tak sa dnes chodby jeho tanečnej školy pýšia nielen rybkami, ale aj krevetami, gekonmi či tropickými žabkami. To však zďaleka nie je všetko a Modrovský premenil svoju školu na skutočnú mini džungľu. Presvedčte sa sami.