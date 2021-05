Kto sa skrýva za mikrofónmi slovenských rádií? Hviezdy éteru sa zhodujú: Je to práca snov

Poznáte ich hlasy, no tváre zostávajú často nepoznané. Rozhlasoví moderátori sa prihovárajú poslucháčom kdekoľvek ich zastihnú - na ceste do práce, pri leňošení na gauči, pri varení, na kúpaliskách aj na lyžiarskych svahoch.

Nový Čas Nedeľa zisťoval, kto sa ukrýva za mikrofónmi slovenských rádií a aká bola cesta spíkrov za ich prácou snov.

Lukáš Pinček (34):

Moderoval nonstop 28 hodín

Moderátor rannej šou Rádia Jemné priznáva, že spočiatku ho to ťahalo skôr na televízne obrazovky. Rádio sa mu dostalo do života náhodou, keď poslal životopis do už neexistujúceho trnavského rádia. Keď mu vtedy zatelefonoval riaditeľ, tak od strachu zložil. „Potom som mal minútu na to, aby som nabral odvahu, pretože som vedel, že zavolá znova, a uhral som to, že nás prerušilo. Nakoniec som sa prišiel ukázať a zobrali ma,“ spomína. Odtiaľ Lukášove kroky putovali do lokálnej bratislavskej televízie, nasledovalo nitrianske rádio. „Napokon som sa dočkal veľkej príležitosti - Rádio Jemné.“

V apríli to bude 7 rokov, čo moderuje rannú šou. Po dvoch kolách konkurzu mu zatelefonovala vtedajšia šéfka rádia. „Je to legendárny telefonát,“ spomína so smiechom, „Telefonovala mi o ôsmej ráno, čo bolo na tú dobu pre mňa mimoriadne skoro, a počula v mojom hlase, že ma zobudila. Preto dodala: Zvykajte si, že odteraz budete vstávať oveľa skôr! Čím vlastne vyriekla verdikt, že ma prijímajú.“ Za sedem rokov práce v rannej šou sa pri Lukášovi vystriedalo viacero kolegýň. S jednou z nich Táňou Šúrovou sa dostali do Slovenskej knihy rekordov. „Prekonali sme samých seba, pretože sme v Rádiu Jemné zdolali moderátorský maratón a moderovali sme 28 hodín nonstop!“

Aktuálne moderuje asi dva mesiace novú Rannú kávu po boku Martiny Comisso a Eriky Slanej. „Vyhýbame sa negatívnym informáciám, ktorých majú ľudia i tak vyše hlavy. Týka sa to aj spravodajstva, v ktorom prinášame len samé dobré správy. A ešte k tomu máme vždy nejakého zaujímavého hosťa.“

Lea Daniš (33):

Je to čarovná práca

Modeátorka Lea Daniš ešte pred pár týždňami spríjemňovala víkendové vysielania poslucháčom rádia Europa 2. V januári sa jej narodil synček, a tak si odbehla na materskú, ktorú však plánuje prestriedať aj s návratom za mikrofón. Lea toho za svoj pomerne krátky život stihla prežiť naozaj veľa. Študovala žurnalistiku v Bratislave, neskôr v Ríme, následne sa venovala modelingu v Turecku, Číne či dokonca na Srí Lanke, absolvovala pracovné stáže v Londýne, Antverpách a Bruseli.

Po cestách sa vrátila domov a pracovala ako redaktorka spravodajstva v komerčnej televízii. „Po krátkom čase som zistila, že potreba šíriť pozitívnu energiu a pracovať v dobrej atmosfére sú pre mňa veľmi dôležité a tvrdý spravodajský svet nie je pre mňa.“ Jej kroky smerovali do Rádia VIVA a odtiaľ v štvrtom mesiaci tehotenstva do rádia Europa 2. „Ponuka ma veľmi potešila, ten pocit znamenal najlepšiu spätnú väzbu na moju prácu. Zároveň som bola nohami na zemi a povedala som si, že načasovanie v tomto prípade úplne nezafungovalo, keďže hľadali náhradu za čerstvú mamičku. Vzhľadom na blížiacu sa novú rodinnú situáciu mi ponúkli priestor vo víkendovom vysielaní.“

Lea miluje hudbu, a tak, prirodzene, do rádia, ktoré je kombináciou hovoreného slova a hudby, zapadá. „Som speváčka a moje skladby sú tanečné, preto mi náš playlist maximálne vyhovuje. Práca mi tak vlastne nepripadá ako práca.“ Najviac ju na práci baví spojenie s poslucháčmi. „Úplne najviac je, keď sa do vysielania zapájajú poslucháči. Často prichádzajú také odpovede, že z nich v štúdiu padám od smiechu zo stoličky. Ako taký blázon, ktorý je vlastne sám a pritom s tisíckami ľudí zároveň. Práca v rádiu je jednoducho čarovná.“

Dominika Dadíková (35):

Budiť národ má svoje čaro

Keď sa moderátorky rannej šou Rádia Vlna, Dominiky Dadíkovej opýtate, ako sa ocitla v rádiu, odpovedá so smiechom: „Dostala som sa doň vchodovými dverami. Tie prvé boli od regionálneho rádia v Nitre.“ V Nitre študovala na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, a to napriek tomu, že pár rokov predtým chcela byť herečkou. „Na internáte som videla oznam, že hľadajú nové tváre do nitrianskeho regionálneho rádia, tak som si povedala, že to skúsim a vybrali si ma,“ spomína. Napokon nepracovala iba v nitrianskom regionálnom rádiu, ale aj televízii.

V rádiu Vlna pracuje už tri roky, predtým ju mohli počuť poslucháči rádia Europa 2. „Už v tom čase som v aute počúvala Vlnu. Milujem oldies hity! No a keď som sa stala mamou, prišla ponuka z Vlny a prijať ju bolo skvelé rozhodnutie. Dúfam, že aj pre rádio.“

Počuť ju môžete každé ráno počas pracovného týždňa po boku Martina Chynoranského. Päťkrát týždenne vstáva o štvrtej ráno! „Som len človek a keď zazvoní budík, zanadávam si. Ale v momente, ako vkročím do štúdia, už sa na niečom rehoceme,“ chváli pracovný kolektív a dodáva, že svoju prácu doslovne miluje, ako moderátorka pracuje už 15 rokov, posledných pár rokov popri dvoch malých deťoch, vďaka ktorým sa práca okrem živobytia stala aj psychohygienou. Najradšej má na nej okrem iného aj to, že do nej môže prísť v teplákoch, nenamaľovaná a pomedzi vstupmi piť kávu.