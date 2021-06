Video

Speváčka Dominika Stará sa už niekoľko mesiacov pýši nielen svadobnou obrúčkou, no aj priezviskom Jurena. A hoci mali kvôli pandemickým opatreniam s manželom Michalom prvú svadbu komornú len v kruhu najbližších, dnes im ku šťastiu nič nechýba a užívajú si mladomanželský život. Ktovie, ako by to však dopadlo, keby Michal nenazbieral odvahu Dominiku osloviť. Tá totiž na manžela bonzla, že sa k tomuto kroku odhodlával niekoľko dní. O ich zoznámení toho však prezradila ešte o čosi viac.