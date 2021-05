Cinki to povedal bez okolkov: Úprimná spoveď, prečo dali nateraz stopku ďalšiemu dieťatku

Video

Herec Dušan Cinkota je hrdým otcom synčeka Olega, ktorého vychováva s manželkou Zuzkou. A keďže sa Cinki vrhol naplno do práce, času na najbližčích ubúda a sem tam sú na stole aj výčitky a dlhé rozhovory. Napriek tomu však dvojica nechce ostať pri jednom dieťatku a Cinki by najradšej doprial Olegovi súrodenca hoci aj hneď. Jeho Zuzka má na to však zatiaľ iný názor a tak hercovi neostáva nič iné, len čakať. Herec však poriadne prekvapil svojou úprimnosťou.