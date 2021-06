Kandráča učí tancovať top slovenský folklórista Vajda: Čo naňho nažaloval?

Video

Hudobník Ondrej Kandráč počas korony nezaháľal a okrem hudby sa pustil aj do tanca! Spoločne s manželkou Erikou sa zverili do rúk odborníka a to nie len tak ledajakého. Ich trénerom je Peter Vajda, ktorý bezpochyby patrí k tomu najlepšiemu, čo vo folklórnom tanci na Slovensku máme. A ako sa zvŕtanie v rytme ľudoviek darí Kandráčovi? Slová známeho tanečníka hovoria za všetko!