Lelkes odhaľuje pikošky o vzťahu so Sisou aj tajomstvo svojho úspechu: Jeho slová sa oplatí vypočuť

Video

Nenudí sa ani na zaslúženom odpočinku. Sú to už tri roky, čo finančník a manžel speváčky Sisi Lelkes Sklovskej Juraj oficiálne ukončil svoju pracovnú činnosť a užíva si dôchodok. Popri živelnej manželke však nezaháľal a pustil sa do písania knihy, ktorá je nielen zmeskou filozofie, životopisom či návodom pre budúcich manažérov, no odkrýva v ňom aj svoje súkromie po boku speváckej divy.