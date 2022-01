Merčiak o prvom stretnutí s Karolom Polákom: Keď mu týždeň po MS 2014 navrhol toto, bol poctený

Nikdy nezabudne na prvý futbalový zápas, ktorý si v Prešove pozrel ako malý chlapec.

Navždy mu v pamäti ostalo aj prvé stretnutie s legendárnym Karolom Polákom, či strastiplný rozbeh nakrúcania relácie Čo ja viem, ktorá dnes patrí k ozdobám Jednotky RTVS. O svoje „prvýkrát“ sa s nami podelil športový komentátor a moderátor Marcel Merčiak (45).

Prvý futbalový zápas ako divák

„Bol som prvák na základnej škole, keď ma otec vzal prvýkrát na futbalový zápas na prešovský štadión. Netušil som, že sa vo mne zrodí láska na celý život. Asi k tomu výrazne prispel Tatran, pretože so Slovanom prehrával 0:2 a po troch góloch v druhom polčase vyhral 3:2. Odvtedy som na ligových zápasoch v Prešove nechýbal až do odchodu na vysokú školu.

Prvé stretnutie s Karolom Polákom

Sledujúc každý športový priamy prenos, stal sa Karol Polák mojím veľkým vzorom. V januári 1989 komentoval z prešovskej Mestskej haly finále majstrovstiev ČSSR vo futsale. Otec Martina Fenčáka, neskôr známeho moderátora, bol u nás športovým novinárom a keď sa s Karolom Polákom rozprával, potichučky sme k nim s Maťom podišli a pána Poláka som požiadal o autogram na bulletin. Neskôr sme sa viackrát stretli na rôznych podujatiach, párkrát aj na káve a bolo mi cťou, keď mi týždeň po finále MS 2014 navrhol tykanie.

Prvý kontakt s Pink Floyd

Nepoznal som ich hudbu, len útržkovito. V septembri 1994 som si v mestskej knižnici za korunu nechal prehrať Dark Side of the Moon, prečítal som si booklet, prepísal texty a zrazu som pochopil, kam vás môže odniesť hudba. O osemnásť rokov neskôr som komentoval otvárací ceremoniál olympiády v Londýne a vo chvíli, keď zapaľovali olympijský oheň, znela Eclipse, posledná skladba albumu. Zdvihol som ruky, ako keby niekto strelil gól. Kolega Stano Ščepán sa čudoval, čo sa deje...

Prvé čo ja viem

Nedá sa na to zabudnúť. Prvá otázka bola o Henrichovi VIII. Bol to ťažký pôrod, prvé nahrávanie malo trvať dve, možno dve a pol hodiny, trvalo asi štyri. Mali sme končiť okolo šiestej a začínali sme po riešení rôznych technických problémov o pol siedmej. Dodnes som vďačný Danovi Danglovi, Martinovi Nikodýmovi a Adele Vinczeovej, ktorá ako víťazka musela s nami stráviť ešte dlhší čas, že to vydržali až do konca. Napriek všetkému sa partia okolo Saše Blanarovičovej zohrala a funguje natoľko, že vydržala už osem sérií.