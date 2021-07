Slovenské celebrity míňajú veľké peniaze na neviditeľné strojčeky: Trendom sú zuby za tisíce!

Čo vám napadne pri slovnom spojení hollywoodsky úsmev? Zrejme žiarivo biele a rovné zuby. Tomuto trendu prepadli aj mnohé známe tváre slovenského šoubiznisu a svoj chrup sa rozhodli vylepšiť k dokonalosti neviditeľným strojčekom.

Nie je to lacný špás, pretože v závislosti od krivosti vašich zubov zaň zaplatíte od 2 000 - 6 000 eur. Zisťovali sme, čo viedlo celebrity k tomu, že poriadne prevetrali svoju peňaženku. Pozrime sa im teda spoločne na zúbky. Že nevidíte žiadny strojček? No, veď je neviditeľný!



Moderátorka Adela Vinczeová (39)

Predné zuby odierali spodné

Moderátorka sa neviditeľným strojčekom nikdy netajila a veľmi si pochvaľuje, že sa preň rozhodla. „Predné zuby mi odierali spodné, tak mi to zubár navrhol. Nosila som ho vyše roka a s výsledkom som veľmi spokojná. Na noc musím však ešte nosiť udržiavací strojček,“ prezradila Adela.



Moderátorka Dagmar Didiana Dianová (43)

Chcela som rovný chrup

Sympatická blondínka bola s neviditeľným strojčekom veľmi spokojná, hoci jednu malilinkú výhradu predsa len mala. „Občas trochu bolel, najmä keď sa menila dlaha, ale dalo sa to vydržať. Mala som ho od jari do jesene, čiže počas koronakrízy, keď sa nikam nechodilo. Som rada, že to už mám za sebou. Prvé výsledky bolo vidieť veľmi skoro,“ spomína Didiana, ktorej prekážal nerovnomerný chrup a dodáva: „Občas som trochu šušlala, ale bola to sranda.“