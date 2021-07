Video

Exmoderátorka Zuzana Belohorcová prežíva momentálne návrat na výslnie vďaka šou Tvoja tvár znie povedome. V minulosti však sexi blondínku nik nenazval inak ako učiteľka sexu a o vnadnej moderátorke relácie Láskanie sníval azda každý muž. To využil aj známy pánsky magazín a Belohorcovej kariéra vystrelila priam raketovou rýchlosťou nielen u nás, ale aj v susedných Čechách. Prinieslo to so sebou však aj ponuky, ktoré musela Zuzana odmietnuť! Dôvod pochopíte vo videu!