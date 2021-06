Herečka Jana Hubinská prekonala rakovinu: V seriáli Pán profesor dostala mrazivú úlohu

Video

Herečka Jana Hubinská je už taktiež dlhšiu dobu odstrihnutá od práce. O to radšej prijala ponuku na účinkovanie v obľúbenom markizáckom seriáli Pán profesor, a to aj napriek tomu, že išlo o epizódnu postavu. To však nebolo jediné, čo energickú herečku zamrzelo. Jej seriálová postava totiž bojovala so zákernou rakovinou, čím si prešla pred rokmi aj samotná Hubinská. To v nej oživilo nejednu spomienku, no jej slová vás zaručene poriadne prekvapia.