Martin Harich a vokálna skupina For You spojili sily: Na svete je unikátna skladba, toto musíte počuť

Video

Päť dokonalých hlasov – tak by sa dala opísať vokálna skupina For You, ktorá spojila sily s talentovaným spevákom Martinom Harichom a vytvorili unikátnu skladbu Right Beside You. K tej stihla veselá partička muzikantov nakrútiť už aj videoklip, ktorý vznikal v krásnom prostredí Liptovskej Mary. To sa samozrejme nezaobišlo ani bez vtipných okamihov. Vo videu však prezradili oveľa viac a pridali aj malú ochutnávku spomínanej skladby. Toto musíte počuť!