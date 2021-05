Zaláskovaný Martin Harich prehovoril o priateľke Patrícii: Taký vzťah by každá žena nezvládla

Video

Exsuperstárista Martin Harich sa preslávil nielen svojim účinkovaním v speváckej súťaži, no aj vzťahom s kolegyňou Celeste Buckingham. A zatiaľ čo tá na mužov príliš veľké šťastie nemá, Martin to svoje našiel po boku priateľky Patrície. Tá podľa jeho slov zvláda nielen ich spoločný kočovný život, no je aj veľmi veľkorysá a tolerantná. A keďže superlatívmi Martin skutočne nešetril, naskytá sa otázka, kedy sa dvojica odhodlá k ďalšieho veľkého kroku v ich vzťahu. Zazvonia teda páriku čoskoro svadobné zvony? Talentovaný spevák v tom má jasno!