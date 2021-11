Najvtipnejšie momenty celebrít s deťmi: Pociskovú synček dokonale odpálkoval

„Vtipných momentov s mojimi deťmi mám kopec, v podstate sa s nimi stále smejem,“ hovorí herečka Nela Pocisková (30) o synovi Hektorovi (5) a dcére Lianke (3).

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Za pravdu jej dávajú aj iní známi rodičia, ktorí sa pri výchove svojich malých ratolestí nikdy nenudia a zažívajú rôzne milé a vtipné situácie.

Nela Pocisková (30), herečka Otvoriť galériu Nela Pocisková Zdroj: archív n.p

Mám kopec vtipných momentov s mojimi deťmi, v podstate sa s nimi v kuse smejem. Nedávno som Hektorkovi hovorila, že budem mať koncert, a preto ho bude varovať babka. Povedal, že by išiel so mnou a bude mi tlieskať. Tak mu na to hovorím, ako ma to dojalo a on ma odpálkoval vetou – doja sa kozy! A keď sme išli minule na prechádzku a bola som oblečená ako bezdomovec, tak zahlásil: „Maminka, nikto ti nebude závidieť, vyzeráš hrozne.“ Detská úprimnosť...

Simona Simanová (37), moderátorka Otvoriť galériu Simona Simanová Zdroj: Archív Š.Š

Toto je fotka pár sekúnd pred tým, ako skončil Lucas v Štrbskom plese. Klasika, skúšal, aký hrubý je ľad. Jasné, že som naňho dávala pozor, no v zlomku sekundy sa tam prepadol. Bolo to pri brehu, hneď som ho zachytila a nič sa nestalo. Strašne sme sa smiali a utekali rýchlosťou svetla do hotela. Skonštatoval len, že keď už sa tam raz okúpal v lete, tak to skúsil aj v zime.