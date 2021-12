4x prvýkrát Petra Marcina: Neslávna jazda novým autom a film, z ktorého záhadne zmizol

Veci, ktoré sa vám v živote dejú prvýkrát, sa nakoniec vôbec nemusia odohrať.

Svoje o tom vie herec a moderátor relácie Jednotky Neskoro večer Peter Marcin .Ten nám okrem iného porozprával aj o neslávnej prvej jazde autom, či filme, z ktorého záhadne zmizol.

Prvý magnetofón

Mladším čitateľom treba vysvetliť, čo je magnetofón. Pomerne veľká vec s dvoma kotúčmi, na ktorých bola navinutá magnetická páska, kotúče sa točili, páska prechádzala cez snímacie hlavy... No a podstata je, že to hralo hudbu. Veľmi som ho chcel a raz som dostal od rodičov pod stromček niečo, čo zabalené v papieri vyzeralo ako magnetofón.

Akurát, že to bola dvojplatnička na varenie, aby som si mal na čom uvariť jedlo, lebo som býval v ubytovni vo Zvolene, kde som ako elév hrával vo zvolenskom divadle. Takže svoj prvý magnetofón som nikdy nedostal, až neskôr som si zadovážil z mladomanželskej pôžičky vežu s CD a kazetovým prehrávačom.



Prvý film

Bolo to v roku 1986. Hral som vo filme Akcia Edelstein, bola to malá postava colníka na hraniciach. Pozval som do kina celú rodinu, veľká sláva, všetci sa tešili, mama pripravila oslavu. Akurát, že moju scénu vystrihli.



Prvý televízor

Bývali sme v manželských internátoch v bratislavskej Mlynskej doline, ja manželka aj syn. A moja spolužiačka z herectva mi vybavila farebný televízor po protekcii, lebo na televízory bol poradovník. A aby to bolo nenápadné, tak jej mama robila v ruskej predajni a tam mi ten televízor Tesla doručili, lebo v ruskej predajni síce mali farebné televízory, ale ich nikto nechcel, lebo sa na nich nedali chytať rakúske stanice. Keď prišla hodina H, utekal som si po televízor.

Mal som však na starosti syna, lebo manželka mala skúšku v škole, bol ešte malý vo veľkom kočiari. Naložil som televízor do kočiara, syn bol v ňom a takto som sa vtrepal do autobusu 39, čo šiel na internáty. Vytlačil som kočiar so synom aj televízorom hore kopcom na Mlyny, a potom sme asi tri dni v kuse pozerali televízor, lebo sme boli unesení, aké vlastne majú farby štúdiá, filmy, relácie, Večerníček...



Prvé auto

Moje prvé auto bolo Daewoo Racer. Pristavil som ho pred panelák s tým, že ráno prvýkrát slávnostne zaveziem syna do školy, že aj my už máme auto. Sadli sme ráno do auta a auto sa ani nepohlo. Pokazilo sa hneď v prvý deň.