Speváčka Dominika Mirgová je už so sebou spokojná: Priznala, čo si dala vylepšiť

Speváčka Dominika Mirgová (29) už takmer rok nekoncertuje, a preto jej chýba poriadne sa vyparádiť.

Ak však musí niečo nahrať v štúdiu, oblečie sa elegantne a nezabudne na podpätky, i keď v minulosti by išla určite v teplákoch. Priznáva, že sa jej nepáčia prehnané plastiky, len prirodzene vyzerajúce úpravy.

Základom je čistenie

Myslím, že základom peknej pleti je správna starostlivosť. Vždy večer aj ráno ju treba dokonale vyčistiť. Potom ju umyjem vodou, dám si sérum pod oči aj na celú tvár a hydratačný krém. Veľmi rada používam aj výživné masky a, samozrejme, ak sa dá, idem si oddýchnuť ku kozmetičke. Mám doma aj veľmi príjemnú vecičku – ionizér na pleť, ktorý pomáha v omladzovaní a zjednotení farby pokožky.



Oleje do vlasov

V pandemických podmienkach som sa o vlasy starala, samozrejme, sama. Používam šampón, kondicionér, masku a tiež veľmi veľa olejčekov, pretože mám veľmi suché vlasy. Najlepšie sa mi však o vlasy postará môj kaderník Jirko, ku ktorému chodievam na farbenie a melír. Vždy mi dá aj nejakú špeciálnu kúru, po ktorej sú moje vlasy lesklé.



Udržiava si hmotnosť

Raz alebo dvakrát do týždňa cvičím, len tak doma pri video­hovore s mojou trénerkou Aďou. Snažím sa udržať si hmotnosť a to sa mi už dva roky darí. Nemám žiadnu špeciálnu stravu, jem vtedy, keď si to moje telo pýta, trikrát do dňa určite. Žiadne diéty totiž nefungujú. Najviac mi vyhovujú domáce jedlá od maminy, alebo tie, ktoré navarím sama. Mám rada cestoviny, šaláty, lososa a sushi. Vyhýbam sa kačke a hubám, to rada nemám.