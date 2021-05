Herec Dušan Cinkota načrel do svojho súkromia: Doma má živé striebro, plánuje rozšíriť rodinu?

Herec Dušan Cinkota (50) o sebe tvrdí, že je večný optimista, hoci jeho život nebol vždy len o veselých dňoch.

Tak ako každý, aj on prežíva veselšie i smutnejšie chvíle. Pred pár mesiacmi odprevadil do hereckého neba svojho priateľa, kolegu Andyho Hryca († 71).V rozhovore pre Nový Čas Nedeľa prezradil, ako to všetko ustál, ale aj to, ako zvláda s rodinkou aktuálnu pandémiu.

S Andym Hrycom, ktorý podľahol leukémii vás spájalo nielen herectvo, no boli ste si blízki aj ľudsky. Ako ste prijali fakt, že Andy je ťažko chorý?

Priznám sa, nečakal som, že ma to tak vezme. Mám tým na mysli už moment, keď Andy ochorel. Stále som sa pýtal – prečo on? Veď žil zdravo, v sedemdesiatke stále športoval, veľa plával... Pýtal som sa, prečo človeka, ktorý má takú obrovskú chuť žiť, postretne toto? Nevedel som si odpovedať a nevedel na to odpovedať ani Andy.

Hovorili ste spolu o jeho chorobe, o tom, čo prežíva?

Nechcel o tom veľa hovoriť. Chorobu nazýval sviňa, nemal na ňu pekné slovo. Ignoroval ju, akoby ani nebo chorý, nepripúšťal si ťažobu a už vôbec nie, že sa to tak fatálne skončí.