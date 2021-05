Make-up trendy, s ktorými zažiarite: Jedného sa mnoho žien bojí, vyvedieme vás z omylu, pristane naozaj každej

Nerady sa podriaďujete akýmkoľvek trendom? Nevadí!

Z každého módneho diktátu sa dá vybrať to, čo nám vyhovuje a pristane. My sme si pre vás pripravili 5 make - upových trendov, ktoré budú in v tomto roku. Ak sa vám bude páčiť čo i len jeden, určite zažiarite, aj keď by to malo byť iba doma.

Tiene z 80. rokov ako Soňa Štefková Otvoriť galériu Tiene z 80. rokov Zdroj: KLENOTY AURUM CZ

Tak ako sa vracia móda, aj v líčení sa mnohé trendy opakujú. V osemdesiatych rokoch sa nosili farebné očné tiene, najmä modré a fialové. A je to tu znovu! Modré očné tiene budú tento rok dominovať, ale ak sa vám páčia zelené, ružové alebo oranžové, pokojne si ich doprajte.

Náš tip: Ak sú veľmi výrazné farebné očné tiene, rúž treba vybrať jemný, neutrálny.