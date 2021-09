Herec Jozef Adamčík alias Csáky z Uhorčíka: Majster siedmich remesiel

Ako malý chlapec si z dreva vystrúhal golema, ktorému svietili oči, neskôr prerobil motorku na auto, a keď založil vlastné divadlo, dokázal si spraviť kulisy aj kostýmy.

Herec Jozef Adamčík (38) alias dráb Csáky z komediálneho seriálu Uhorčík, je naozaj výrazne šikovnejší než priemerný chlap. V detstve sa neustále motal v dielni otcovi popod nohy. Fascinovalo ho najmä drevo a možnosti, ktoré ponúkalo.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

„Vyrezával som si z lipy všelijaké postavičky. Peknú spomienku mám na to, ako som spravil golema z rozprávky Cisárov pekár... Mal všetko, čo mal mať: praskliny, kovové skruže, dokonca som to vymyslel tak, že v chrbte mal zabudovanú deväťvoltovú baterku, v hlave bola žiarovka, a keď sa do jamky vložila olovená guľka zo vzduchovky, rozsvietili sa mu oči,“ spomína. Kamaráti mu takéto hračky, aké neponúkal žiadny obchod, závideli.

A oči si išli vyočiť aj keď sa po ulici premával na motokáre, samozrejme, vlastnej výroby. „Postupne za mnou chodili všetci chalani z ulice a motokáry som zmajstroval aj im. Jediná podmienka bola, aby si priniesli kolesá zo starého kočíka.“ Skladal tiež rôzne umelecké diela do sklenených fliaš. „Do dvadsaťlitrového demižóna som napríklad spravil betlehem,“ podotkne, akoby nič.

Bláznivá fantázia

Keď však dorástol do tínedžerského veku, jeho záujem sa sústredil skôr na autá či motorky. Vlastného Pioniera mal už v trinástich. Opraviť si ho nebol žiaden problém. „Prišlo to nejako samo od seba, že som sa do toho rozumel. Rozobral som motor alebo prevodovku a pochopil som, ako to celé funguje. Ale zvykol mi poradiť aj otec.“ Driemal v ňom tiež vynálezca.