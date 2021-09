Otvorené priznanie Very Wisterovej: Moment, ktorý mi zmenil život!

Moderátorka Vera Wisterová (43) určite nebude rada spomínať na nečakaný únos jej detí, i keď nakoniec všetko dobre dopadlo.

Charizmatická ryšavka však medzi prelomové chvíle svojho života zaradila to, ako prvýkrát rodila, letela lietadlom, alebo ako si sama ostrihala vlasy manikúrovými nožničkami.

Prvá návšteva rádia

Keď som bola malá, z pracoviska mojej mamy organizovali k MDD návštevu v Slovenskom rozhlase. Zobrali nás do nahrávacích štúdií, ukazovali, ako vznikajú rozprávky, ako nahrávajú zvuky koní, ohňa, mora. To všetko sa vyrábalo manuálne, lebo neexistovali počítače alebo zvukový archív, odkiaľ to mohli stiahnuť ako v súčasnosti. Na záver nám ukázali, ako sa strihajú relácie. Na kotúčoch boli pásky, ktoré sa lepili a naťahovali na ďalšie kotúče. Ani som nedýchala, tak veľmi ma to zaujalo. Odvtedy som snívala o tom, ako aj ja budem raz pracovať v rádiu. Je úžasné, že sa mi tento detský sen naozaj splnil.