Obdarujte blízkych ručne vyrobeným darčekom: Originálne tipy od známych televíznych tvárí

Chýba vám tento rok inšpirácia pri obdarúvaní vašich blížnych a deň D je už tu!

Ak nemáte obe ruky ľavé a radi skúšate nové veci, máme pre vás hneď tri tipy od známych televíznych tvárí. Tie pred našimi očami vyrobili originálne vianočné darčeky a dekorácie.

Voňavé mydielka od Lucie Otvoriť galériu Lucia venovala mydielka deťom Zdroj: tv joj

Herečka Lucia Hurajová sa rozhodla vyrobiť veľmi estetickú, voňavú a v neposlednom rade užitočnú vec. „Z vianočných mydielok sa teším, pretože moje deti sa zo všetkého najradšej kúpu, to je ich najobľúbenejšia činnosť. Keď sa spýtam, kto chce ísť do vane, tak sa zdvihnú tri ruky a mydielok u nás nikdy nie je dosť. Tieto špeciálne vo vianočnej edícii dostali na Mikuláša do čižmičiek,“ vysvetlila nám svoj výber trojnásobná mama, ktorá sa ani v minulosti nevyhýbala vyrábaniu darčekov.

„Mali sme jeden rok taký, že sme spravili vlastnoručne všetky darčeky pre celú rodinu, to bolo úplne úžasné,“ spomína. „Ale bolo to také náročné a únavné, že sme od toho upustili a teraz sa snažíme vždy personalizovať darčeky, nech to nie je len o tom, ‚čo obchodný dom dal.´ Vždy sa snažíme darovať knihy, alebo si kúpime spoločenskú hru a tú si spolu všetci zahráme. Nedávame si na Vianoce materiálne veci, ale skôr je pre nás dôležité byť spolu, tešiť sa zo seba,“ prízvukuje.

Vianoce sú pre ňu aj príležitosťou ako sa kreatívne vyžiť. Napríklad pri zdobení domácnosti. „Každoročne sa snažím ladiť vianočné ozdoby a dekorácie do inej farby, aby boli sviatky zakaždým nové. Asi najradšej mám bielo-zlatú kombináciu, k tej sa často vraciam, ale nikdy nesmie chýbať ani červená, pretože detičky potom majú pocit, že Vianoce sú také klasické.“ Mimochodom, jej stromček je pomerne unikátny... „Zbieram ozdoby, ktoré mi dali priatelia z celého sveta. Mám ozdoby z Holandska, od kamarátky z Osetska, z Francúzska. Môj stromček je taký súkromne medzinárodný. Nikto o tom nevie, ale ja si tak uchovávam spomienky na svojich priateľov.“

Čo potrebujeme (na jedno mydielko):

- mydlová hmota s bambuckým maslom (akákoľvek) – 75 g

- drvená sušená pomarančová kôra – ¼ čajovej lyžičky

- mletý badián – 1/8 čajovej lyžičky

- hnedé farbivo – 1/8 čajovej lyžičky

- parfumovaná kompozícia do mydiel - perníkové korenie – 20 kvapiek

- silikónová forma na pečenie, mydlo, miska

(Alebo si kúpte sadu na výrobu mydla, kde sú všetky suroviny, a potom pridávajte vône a korenia podľa druhu mydla.)

Postup:

Do misky vložíme nakrájanú mydlovú hmotu, do ktorej primiešame všetky prísady. Zohrievame v mikrovlnnej rúre pomaličky, viackrát po 30 sekundách zastavíme, premiešame, a znova vložíme zohriať. Po cca minúte a pol, maximálne dvoch minútach je celá zmes roztopená, poriadne ju premiešame, aby nezostali mydlové hrudky. Nalejeme ju do formičky a necháme stuhnúť. Ideálne hodinku.