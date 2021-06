Krásna Táňa Pauhofová priznala, že je závislá na cigaretách: S čím má herečka problém?

Video

V poradí desiaty hraný film režiséra Martina Šulíka príde do kín 1.júla. Tentokrát so spoluscenáristom Marekom Leščákom ponúkajú príbeh o mužovi, ktorý́ jedného dňa získa nečakanú schopnosť- mimoriadny sluch v podobe zajačích uší. Ten mu umožňuje výborne počuť nielen hlasy ďalších ľudí́, ale predovšetkým ich myšlienky. Táňa Pauhofová si v ňom zahrala dcéru spisovateľa Simonu, ktorá hľadá samú seba. A hoci sa obľúbená herečka v reálnom živote nehľadá, prezradila čosi prekvapivejšie. Napríklad to, prečo má niekedy na pľaci zajačie úmysly, no aj to, aká je jej najväčšia závislosť!