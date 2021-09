Úsporné outfity, sexi telá v plavkách či zmyselné pózy: Celebrity, ktoré milujú svoje telo!

Odfotiť sa v plavkách, vytrčiť do objektívu zadok, prsia či občas nie úplne dokonalé brucho, neskrývať chybičky krásy, to chce odvahu.

Ale zavesiť to na sociálne siete a vystaviť sa tak kritike prakticky celého sveta, to naozaj dokážu len tí, ktorí sú so svojou telesnou schránkou absolútne stotožnení – ako napríklad tieto známe tváre.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Dominika Cibulková (31)

Ani keď bola v špičkovej športovej forme, nemala postavu modelky. To však tenistke Dominike Cibulkovej nikdy nebránilo, aby si obliekala minišaty a upriamovala pozornosť na svoje nohy. Samozrejme, keď na svojom instagrame v minulosti uverejňovala fotografie z exotických dovoleniek, priam povinne na nich pózovala v plavkách. Áno, Dominika sa má rada!

Andrea Verešová (40)

Úsporné bikiny, starostlivo premyslené pózy a smelo aj holý zadok. Bývalá Miss Slovensko aj po štyridsiatke pokračuje v modelingovej kariére, pričom jej silnou zbraňou je instagram, kde má 319-tisíc fanúšikov, ktorým sa ukazuje na viac ako štyroch tisíckach fotografií či videí. A veľká časť z nich je bez zbytočnej hanblivosti zameraná práve na Andreinu dokonalú figúru. Veru, ak niekto v našich končinách miluje svoje telo, je to práve ona.

Eva Evelyn Kramerová (30)

Áno, svoje telo môžete milovať, aj keď nie je dokonalé. Dôkazom toho je komička Evelyn, ktorá začala chudnúť a výsledkami sa veľmi rada pochváli. Takže v poslednej dobe ju na jej instagrame nájdete priam v modelingovom štýle viac odhalenú ako zahalenú. Plavky, negližé, hlboké výstrihy... Kam to až zájde? „Vždy som chcela mať veľký zadok a úzky driek,“ vysvetlila, prečo na svojej postave pracuje s buldodžím zápalom.

Helena Vondráčková (73)

Aj po sedemdesiatke má postavičku ako prútik, takže sa v pohode s celým svetom delí o svoje fotografie v plavkách. Samozrejme, nerobí to často a nemá na tom postavenú svoju prezentáciu, no v porovnaní s rovesníčkami je celkom určite ojedinelým fenoménom. Veľa cvičí, ráno začína jogou, dáva si pozor na svoj jedálniček, ale dookola opakuje, že má najmä dobré gény po mame.