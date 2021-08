Začiatky porotcov a moderátorov ČSMT neboli vždy ľahké: Ktorá z hviezd upratovala v Nemecku?!

Napriek tomu, že koronavírus opäť naberá na sile, šou musí pokračovať.

Mimochodom, vedeli ste, ako rozbehli svoju kariéru porotcovia a moderátori programu Česko Slovensko má talent? Presne takto!

Diana Mórová (50): Nevedela, že herectvo sa študuje Otvoriť galériu Diana Mórová (50) Zdroj: tv joj

„Ako študentka gymnázia som bola v Bielom divadle. Na starosti nás mala vedúca Nina Zemanová. Tá ma na základe môjho tanca a hrania presvedčila, aby som išla na herectvo,“ spomína Diana a pokračuje.

„Priznám sa, vôbec som nevedela, že sa to študuje a tiež som to nikdy nemala v pláne. Ale druhí ľudia ma o tom presvedčili na základe mojich daností. Niekedy je dobré počúvať starších ľudí, ktorí sa tomu rozumejú, lebo vás môžu posunúť, keď neviete, kam sa zaradiť. Pani Zemanová mi dodala odvahu a presvedčila ma, že to mám určite skúsiť. To bol môj začiatok.“ A dobre urobila, pretože sa stala jednou z najobsadzovanejších herečiek. Mala len krátko po dvadsiatke, keď začala točiť filmy, pričom jedným z jej prvých bola rozprávka Ružová Anička z roku 1991.