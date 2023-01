Ranné nešťastie v Ivanke pri Dunaji: Žena († 76) prechádzala cez železničné priecestie, zrazil ju rýchlik

V Ivanke pri Dunaji v okrese Senec je momentálne obmedzená železničná doprava. Dôvodom je ranná zrážka rýchlika so ženou, ktorá utrpela zranenia nezlučiteľné so životom.

TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková. Policajti oddelenia Železničnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave aktuálne vykonávajú potrebné úkony v súvislosti so zrážkou rýchlika so ženou.

"Podľa doterajších informácií prišlo vo štvrtok v čase okolo 7.00 h na riadne označenom železničnom priecestí so závorami a svetelnou signalizáciou k zrážke rýchlika so 76-ročnou ženou. Tá prechádzala uvedeným železničným priecestím v Ivanke pri Dunaji počas spustených závor pri spustenej signalizácii so svojím manželom," spresnila policajná hovorkyňa. Rýchlik dôchodkyňu zachytil, rušňovodič zrážke nedokázal zabrániť.

Doprava je na prvej traťovej koľaji obmedzená na desať kilometrov za hodinu, druhá traťová koľaj je z dôvodu dokumentovania udalosti odstavená. Predmetná udalosť je v štádiu vyšetrovania.