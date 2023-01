Také čosi odborníci v Trnave snáď ešte nevideli: Občan našiel neobvyklú vzácnosť!

Kamenný hrot oštepu, ktorý našiel miestny občan na poli neďaleko potoka v okrese Trnava, je najstarším ohláseným nálezom mimo výskumu v Trnavskom kraji za existencie Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Trnava od roku 2002.

Slovenskí odborníci na paleolit určili jeho vek približne na 40.000 až 50.000 rokov, informoval o tom Matúš Sládok z KPÚ. Hrot má listovitý tvar, dĺžku 5,2 centimetra, šírku 2,7 a maximálnu hrúbku jeden centimeter. Je obojstranne plošne opracovaný. "Vzhľadom na vek je zaujímavé, že má slabú patinu, je vyrobený štiepaním - opracovaním kamenného úštepu otĺkačom z pazúrika pravdepodobne severského pôvodu," uviedol Sládok. Kamenné hroty oštepov bývali vsadené do drevenej palice, oštep sa používal na lovenie zveri a ako zbraň.

V okolí miesta nálezu sa, ako doplnil Sládok, našli sídliskové archeologické nálezy z viacerých mladších období praveku a stredoveku. "Dokazuje to, že táto poloha bola vhodným miestom na pobyt ľudí v rôznych dobách. Či lokalitu obýval ľud aj v paleolite, by zistil podrobnejší terénny výskum. Zatiaľ je hrot považovaný len za ojedinelý nález z paleolitu a môže súvisieť s lovom zveri premiestňujúcej sa k zdroju vody," opísal. Nález bude po vypracovaní správy prevedený do múzea.

Fotku nálezu nájdete na druhej strane.