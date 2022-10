O post primátora Trnavy zabojuje Matej Lančarič: Čím chce poslanec zaujať voličov?

Nezávislého kandidáta na primátora Trnavy, 37-ročného manažéra, dlhoročného poslanca mestského zastupiteľstva Mateja Lančariča, vysiela do boja o primátorské kreslo zoskupenie Tvorivý tím. Jeho heslom je Srdcom pre Trnavu. Rozhovor s Lančaričom je súčasťou seriálu rozhovorov s kandidátmi na primátora mesta Trnava.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora mesta?

K rozhodnutiu ma viedol dlhoročný záujem o naše mesto, o jeho rozvoj a budúcnosť. Zúročiť chcem svoje dlhoročné skúsenosti z komunálnej politiky, kde pôsobím od roku 2010. Rád pracujem s ľuďmi a teší ma, keď im môžem pomôcť s ich malými aj veľkými problémami. Vnímam, že Trnave začína spôsobovať výrazné problémy neudržateľný a nedostatočne regulovaný rozvoj mesta, keďže jeho vedenie a mestské zastupiteľstvá robia developerom veľké ústupky a úľavy, pre ktoré v nových zónach nebudujú adekvátnu dopravnú, občiansku, sociálnu infraštruktúru a vybavenosť. Na to začína čoraz viacej doplácať celá Trnava.

V akom stave sa podľa vás nachádza mesto Trnava, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?

Čo sa týka pozitív, dobre sa v meste buduje cyklistická infraštruktúra, revitalizujú sa vnútrobloky, stavajú sa nové ihriská, zrekonštruovali sa niektoré ulice a iné. Za negatívum považujem súčasný spôsob komunikácie aktuálneho vedenia. Ak má niekto iný názor ako vy, mali by ste to dokázať prijať a nemôžete ho za to znevažovať a zosmiešňovať. Určite sa nestotožňujem ani s tým, aké ústupky a úľavy robí súčasné vedenie mesta niektorým developerom.