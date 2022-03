Tragická nehoda Lenky († 35) a jej dcérky Sofinky († 3): Čo sa dialo sekundy pred smrtiacou zrážkou?

Dalo sa nešťastiu zabrániť? Bolesť, žiaľ a prázdno prežíva rodina z Prievidze, ktorá prišla o milovanú Lenku († 35) a jej dcérku Sofinku († 3).

Krásna mamička podľa polície prešla v piatok večer za mestom smerom na Nedožery-Brezany do protismeru, kde sa zrazila s protiidúcim autobusom. Sympatická brunetka bola na mieste mŕtva a napriek tomu, že záchranári robili všetko možné, aby jej len trojročné dievčatko zachránili, Sofinka vážnym zraneniam podľahla. Zúfalému manželovi a synčekovi, ktorí boli podľa našich informácií v čase nehody doma, tak zostali len oči pre plač a spomienky. Čo sa mohlo v Lenkinom aute sekundy pred zrážkou udiať?

Za sympatickou brunetkou Lenkou († 35) a maličkou Sofinkou († 3) smúti blízka rodina aj kamaráti, pre ktorých bola veľkým slniečkom. „Ona bola krásna žena a do toho bola veľmi milá. Deťom sa venovala na sto percent a vždy im s láskou a úsmevom dávala všetko to, čo potrebovali,“ prezradil so smútkom v hlase rodinný známy.

Lenka bola vždy zodpovedná žena a podľa slov jej kamarátov bola dobrou šoférkou. Pre všetkých je teda veľkou záhadou, čo sa na ceste mohlo stať. „Prvé, čo si sadla do auta, vždy zabezpečovala deti. Tie museli sedieť v sedačkách a pekne byť pripútané, len aby sa niečo nestalo. Bola v tomto veľmi prísna,“ pokračuje.

Nárazu zabrániť nemohol

Lenka milovala život, turistiku a výlety. S deťmi chodila často autom. Príčiny nehody, ktorá sa stala v piatok večer, sú pre všetkých zatiaľ veľkou neznámou. „S autobusom sa stretli na rovnej ceste. Mohla sa otočiť za malou, mohlo jej niečo spadnúť na zem,“ premýšľal jeden zo záchranárov. Lenka podľa polície prešla z nezistených príčin na ceste za Prievidzou smerom na obec Nedožery-Brezany do protismeru, kde sa zrazila s protiidúcim autobusom.

Vodičovi autobusu sa podľa našich zistení tachometer zastavil na rýchlosti približne 70km/h. Podľa cestujúcich už nemal šancu zrážke zabrániť. Okrem toho do Lenkinho auta narazilo aj ďalšie auto, ktoré už nestihlo zabrzdiť. Mladá žena nechala po sebe syna v školskom veku a manžela.