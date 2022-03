Za Prievidzou došlo k obrovskej rodinnej tragédii: Lenka († 35) s dcérkou zomreli pár kilometrov od domova

Pohľad, pri ktorom neudržali slzy ani silní chlapi. V piatok večer došlo za Prievidzou k obrovskému nešťastiu. Škoda Superb, v ktorej sedela Lenka († 35) s dcérkou Sofinkou († 3), sa podľa polície zrazila s oprotiidúcim autobusom.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Následne do nej narazilo aj ďalšie auto, ktoré už nedokázalo dobrzdiť. Posádku Škody Superb okamžite ratovali záchranári, ktorí robili všetko, čo bolo v ich silách. Žiaľ, ani napriek obrovskej snahe už mame s dcérkou nedokázali pomôcť. Po mladej žene zostal syn a manžel, ktorý sa už jej, ani maličkej Sofinky nikdy nedočkajú...

Záchranárom a silným chlapom sa v piatok večer na mieste havárie naskytol hrôzostrašný obraz, aký len ťažko opísať slovami. Rodinnú tragédiu, pri ktorej vyhasol život krásnej mamičky a jej maličkého dievčatka budú mať zrejme ešte dlho pred očami.

„V piatok večer došlo k tragickej dopravnej nehode dvoch osobných motorových vozidiel a autobusu na ceste za Prievidzou smerom na obec Nedožery - Brezany. Podľa doterajších zistení, k nehode došlo pravdepodobne tak, že vodička († 35) osobného motorového vozidla vošla do protismeru oprotiidúcemu autobusu,“ povedala hovorkyňa polície Katarína Kuzmová. Do škody následne narazilo ďalšie vozidlo, ktoré už zrážke nedokázalo zabrániť. Lenka, sediaca za volantom Superbu, bola v aute zakliesnená a pomoci jej už nebolo. Začal sa tak urputný boj o život maličkého dievčatka. A hoci zdravotníci robili, čo mohli, Sofinke už pomôcť nedokázali.

„Napriek snahe všetkých záchranných zložiek, vodička osobného motorového vozidla a jej maloleté dieťa na mieste nehody podľahli zraneniam,“ doplnila Kuzmová. V autobuse sa viezlo 16 ľudí a vodič, z toho 14 osôb utrpelo zranenia ľahké a traja ťažké: „Vyšetrovateľ OR PZ Prievidza začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Príčiny a okolnosti tejto dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.“



Zostal manžel a syn

Čo sa odohrávalo pred nehodou v Lenkinom aute, je záhadou. Podľa slov jedného z cestujúcich autobusu, jeho vodič už nemal šancu zabrániť zrážke. „Mohla sa otočiť možno za maličkou alebo jej niečo spadlo, ťažko povedať,“ dodáva. Rozkošná Sofinka by mala len teraz na jeseň štyri rôčky. Spolu s mamou, ocinom a starším bračekom bývali v prievidzskej časti Necpaly, približne 4 kilometre od miesta nehody. Lenkin manžel bude teraz len veľmi ťažko vysvetľovať synčekovi, že jeho maminka a sestrička sa už domov nikdy nevrátia. „Bola to neskutočne úžasná rodinka. Krásny pár, krásne deti, je to nesmierna tragédia. Len pred nedávnom som sa s Lenkou rozprával, bola vysmiata, tak ako vždy, nikdy by som si ani len nepomyslel, že už z nich budú anjelikovia,“ so slzami v očiach povedal rodinný známy.