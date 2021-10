Polícia o vážnej nehode, pri ktorej sa zranil Peter Lipa: Čo sa stalo na R1-tke!

K dopravnej nehode troch vozidiel došlo v noci na piatok na rýchlostnej ceste R1 v smere zo Žiaru nad Hronom do Zvolena.

Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Banskej Bystrici, dôvodom bola kolízia s lesnou zverou. Nehoda si vyžiadala zranenie jedného z motoristov. Zrážke vozidiel predchádzala kolízia s lesnou zverou, po ktorej vodič kamiónu odstavil jazdnú súpravu na pravej krajnici. „Krátko na to prechádzalo v ľavom jazdnom pruhu vozidlo Mercedes, ktorého vodič zrazené zviera obišiel a osobné vozidlo Volvo, jazdiace v pravom jazdnom pruhu, ktorého vodič reagovať nestihol,“ priblížila polícia.

Vodič Volva mal podľa polície prudko zabrzdiť, následkom čoho dostal šmyk. Narazil do zadnej časti Mercedesu, jeho osobné auto následne odrazilo do zvodidiel a narazil do kamióna. „Sedemdesiatosemročný vodič Volva bol so zraneniami prevezený do nemocnice,“ uviedla polícia. Podľa informácií TV Joj má ísť o speváka Petra Lipu.

„Vyslaní záchranári ošetrili muža s poraneným hrudníkom, našťastie pri vedomí. Do nemocnice ho previezli v stabilizovanom stave,“ povedala pre TASR hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová.

Polícia u vodičov nezistila prítomnosť alkoholu, presná príčina nehody je predmetom ďalšieho vyšetrovania.