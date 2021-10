Primátor Nitry toho má plné zuby: Obvinil Belicu, reakcia, akú od predsedu kraja asi nečakal

Primátor Nitry Marek Hattas vyzval predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milana Belicu, aby spustil proces smerujúci k výstavbe novej cestnej komunikácie pod Zoborom.

Podľa primátora je chýbajúca preložka cesty III. triedy medzi ulicami Jelenecká a Zlatomoravecká dôvodom katastrofálnej dopravnej situácie v tejto mestskej časti.

Vybudovanie preložky má podľa Hattasa v rukách NSK. „Predsedu kraja som vyzval už v lete, aby začal práce na tejto ceste. Ide o zhruba kilometer dlhý úsek, pozemkovo sú tam dvaja majitelia, nie je to komplikované. No župa nedokázala počas celej svojej existencie postaviť ani kilometer nových ciest,“ vyjadril sa Hattas.

Predseda NSK argumenty primátora odmieta. Je presvedčený, že situáciu pod Zoborom v dlhodobom horizonte vyrieši len mimoúrovňové riešenie cestnej siete. „Najväčším problémom mesta Nitra je chýbajúca dopravná infraštruktúra s potrebnou kapacitou, ktorá bezpečne a plynulo vysmeruje dopravu z lokality pod Zoborom do jednotlivých mestských častí. Pod Zoborom sa zbiehajú tri cesty I. triedy, konkrétne I/51 z Levickej cesty, I/65 zo Zlatomoraveckej cesty a I/64 z Triedy A. Hlinku z Chrenovej, potom cesta III. triedy z Dobšinskej ulice a mestské komunikácie v smere od Zobora z ulíc Vašinova, Šípová, Malíková, Kasárenská a v smere od mesta z ulíc Napervillská a Lomnická. Teda sú tam aj cesty iných vlastníkov než NSK, ktorý tam má len jednu cestu,“ tvrdí Belica.

NSK je toho názoru, že súčasné riešenie cestnej siete nedokáže aktuálny nával vozidiel plynule a bez tvorenia zápchy obslúžiť. „Môžeme dopravu presúvať z jednej prístupovej cesty na druhú, autá sa v konečnom dôsledku aj tak stretnú na dopravných uzloch pod Zoborom,“ skonštatoval predseda NSK.

Podľa neho je účinnejším riešením využitie R1 – časti južného obchvatu Nitry tak, že sa vybudujú privádzače na Chrenovú pri Agrokomplexe a v Krškanoch. Ak to normy nedovoľujú, tak vybudovanie privádzača pri Agrokomplexe a vybudovanie paralelnej komunikácie vedenej cez Krškany smerom na Čermáň. Takéto riešenie má v Pláne udržateľnej mobility aj mesto Nitra. „Ak by sa to zrealizovalo, veľké percento vozidiel smerujúcich od Levíc a Zlatých Moraviec na Chrenovú, centrum, Krškany a ďalej na Nové Zámky, Šaľu a späť by volilo túto trasu a nezaťažili by sa dopravné uzly pod Zoborom,“ domnieva sa Belica, podľa ktorého sa pri výstavbe rýchlostnej cesty R1 nemyslelo na riešenie dopravy v samotnom krajskom meste.

Kľúčovým problémom je podľa predsedu kraja fakt, že sa v lokalite zahusťuje zástavba, pričom sa nemyslí na dopravu a na budovanie zberných komunikácií. „Výstavba nových bytov bez komplexného riešenia dopravnej infraštruktúry spôsobí len ďalšie enormné narastanie počtu nových motorových vozidiel a zas len ďalšie neprejazdné úseky,“ tvrdí predseda NSK.

NSK zdôrazňuje, že pri riešení kritických dopravných bodov medzi mestskými časťami, aj v ďalších mestách a obciach kraja a nimi prechádzajúcimi komunikáciami II. a III. triedy, uplatňuje model finančnej participácie na nákladoch do výšky 50 až 60 percent. „Nie je problém, aby NSK takto postupoval aj v prípade krajského mesta. O spolufinancovaní týchto projektov rozhoduje zastupiteľstvo NSK, ktoré má výhradnú rozhodovaciu právomoc vo všetkých majetkových otázkach,“ uzavrel Belica.