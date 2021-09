Veľká dráma vo Vrbovom: Chcela matka skočiť z 8. poschodia? Na rukách mala malú dcérku!

Policajti zákrokom na streche opustenej osemposchodovej budovy vo Vrbovom v okrese Piešťany zachránili život 24-ročnej ženy a jej štvorročnej dcéry.

Mladá žena sa prechádzala s dcérou nebezpečne blízko pri okraji strechy. Podľa jej matky mala žena viaceré problémy. Spolu s dvojicou policajtov z Vrbového išli do budovy bývalého odevného podniku aj dvaja kriminalisti z Trnavy.

„Ťažko dostupným terénom sa dostali k strešnému otvoru, cez ktorý zbadali mladú ženu. S dieťaťom na rukách sa prechádzala nebezpečne blízko pri okraji strechy. So ženou sa snažili komunikovať, popritom ju policajti obkľúčili a zabezpečili priestor tak, aby si matka ani jej dcéra nemohli ublížiť. Policajti ženu vyzvali, nech im dieťa podá. Vtedy sa dievčatko načiahlo za policajtkou, ktorá si ju zobrala do náručia a odniesla do bezpečia,“ opisuje situáciu polícia na sociálnej sieti.

Mladá žena bola potom na policajtov agresívna a vulgárne im nadávala. Tí boli nútení ju spacifikovať a nakoniec jej nasadiť aj putá. Po opustení budovy si matku aj dcéru prevzali do opatery zdravotníci. Ako ďalej informuje polícia, pri nebezpečnom incidente sa nikto nezranil a dievčatko si zdravé odviezla domov jej babka. Zdravotníci ženu za asistencie policajtov z trnavskej Pohotovostnej motorizovanej jednotky previezli do nemocnice.