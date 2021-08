Úžasná duchaprítomnosť dvojice dievčat: V Topoľčanoch pomohli pri vypátraní nezvestnej ženy

Na staršiu ženu, ktorá pravdepodobne potrebuje pomoc, upozornili v Topoľčanoch pri moste cez rieku Nitra políciu dve dievčatá. Ukázalo sa, že ide o osobu, ktorá bola nezvestná a pre zdravotné problémy mohla byť v ohrození zdravia a života.

Bolo po nej vyhlásené pátranie, uvádza polícia na sociálnej sieti. „Slečny sprostredkovali kontakt ženy s jej rodinnými príslušníkmi a do príchodu záchranných zložiek sa panej v rámci svojich schopností a možností snažili pomáhať," uvádza polícia s tým, že svojím príkladným občianskym postojom a prístupom prispeli k vypátraniu nezvestnej osoby a eliminácii hroziaceho nebezpečenstva.

Fotogaléria 3 fotiek v galérii

Zástupca riaditeľa Okresného riaditeľstva (OR) Policajného zboru (PZ) v Topoľčanoch a riaditeľ odboru poriadkovej polície OR PZ odovzdali jednému z dievčat, ktoré OR PZ v Topoľčanoch navštívilo, ďakovné listy za pomoc a spoluprácu pri napĺňaní poslania polície 'Pomáhať a chrániť' v súvislosti s iniciatívnym prístupom a podaním pomocnej ruky.