Trenčiansky kraj postupne znižuje kapacity vo svojich očkovacích centrách: Toto je dôvod

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) postupne znižuje kapacity očkovaných vo svojich dvoch veľkokapacitných krajských očkovacích centrách (VKOC) v Prievidzi a Trenčíne a nastavuje ich podľa záujmu občanov.

Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 plánuje momentálne podávať záujemcom v zmysle zmlúv do konca augusta. "Očkujeme už len jeden víkendový deň, pretože nám v čakárni postupne ubúdajú ľudia a momentálne máme čakárne na prvú dávku vakcín prázdne. Hlavne ľudí preočkovávame," povedala vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci Úradu TSK Elena Štefíková.

Zdravotníci podľa nej očkujú ľudí už niekoľko týždňov aj bez objednania, a to v Prievidzi i Trenčíne vakcínou Comirnaty. Očkujú tam i deti. "Aktuálne kapacity nastavujeme podľa počtu ľudí v čakárni, či už na prvú alebo druhú dávku. V Prievidzi máme kapacitu 2100 ľudí a v Trenčíne len 1200 ľudí, keďže sa nám opakovane stáva, že ľudia, ktorí sú objednaní, nechodia na očkovanie," priblížila s tým, že TSK tak postupne znižuje kapacity a nastavuje ich podľa záujmu občanov. "Momentálne plánujeme očkovať do konca augusta tak, ako máme nastavené zmluvy. Či už je to v Trenčíne v Expo centre alebo na zimnom štadióne v Prievidzi. Posledný vakcinačný víkend sme naplánovali na dni 28. a 29. augusta," ozrejmila Štefíková.

V Trenčianskom kraji funguje okrem VKOC v Trenčíne a Prievidzi ďalších sedem centier v rámci nemocníc a tri v rámci polikliník. Tie rovnako nastavujú kapacity podľa záujmu občanov.