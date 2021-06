Čo sa stalo?! Na lúkach v obci Bolešov uhynulo 67 kusov hovädzieho dobytka

Na lúkach v obci Bolešov v Trenčianskom kraji uhynulo 67 kusov hovädzieho dobytka.

Poľnohospodárskemu družstvu vznikla škoda predbežne vyčíslená na 90.000 eur. Vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie pre prečin zanedbania starostlivosti o zviera. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.

"Páchateľ mal ráno doviezť pitnú vodu hovädziemu dobytku, ktorý sa pásol na lúkach. Napriek tomu, že v cisterne predtým viezol močovinu a túto mal len jedenkrát opláchnuť, nabral do nej vodu z miestneho potoka. Túto vodu mal následne naliať dobytku do napájadla. Ten ju vypil, pričom v krátkom čase na to došlo k úhynu 67 kusov hovädzieho dobytka," približuje polícia.

Príčina úhynu bude predmetom znaleckého skúmania v skúšobnom laboratóriu Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Dolnom Kubíne. Analyzovať budú vzorky vody, ktorú dobytok vypil. Uhynutému dobytku boli zároveň odobraté vzorky krvi a tkaniva na ďalšie skúmanie. Vyšetrovanie v tejto veci naďalej podľa polície pokračuje.