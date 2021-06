Rodinný poklad len kúsok od Bratislavy: Legendárny hostinec Jadroň stojí už 300 rokov, prespať tu mal aj Adam Šangala

Na tom istom mieste stojí už 300 rokov! Hostinec Jadroň v Bernolákove (okr. Senec) fungoval v minulosti neďaleko brodu a mýtnej stanice, a prespať tu mal aj známy štvanec Adam Šangala.

Neskôr krčmu v dražbe v roku 1941 získali Jadroňovci. Hoci im ju komunisti vzali, v rámci reštitúcie získali rodinný poklad do svojich rúk. Potomok Tomáš Luknár (45) hovorí, že napriek ťažkým časom by sa krčmy nevzdali. Krčmička neďaleko hlavného mesta upúta okoloidúcich točitým komínom.

„Ten komín je tu vraj od roku 1760, nevieme, prečo má taký tvar, zrejme to bolo vtedy taká móda.Mala by byť najstaršia na Slovensku. Zatiaľ sa nikto neozval, že by to nebola pravda,“ začína rozprávanie potomok rodiny Jadroňovcov Tomáš Luknár, ktorí sú vlastníci už 80 rokov. Jeho slová potvrdzuje aj miestny historik Jaroslav Vokoun, ktorý tvrdí, že hostinec bol zakreslený už pri 1. vojenskom mapovaní v Uhorsku v roku 1780.

Bernolákovo bolo v tom čase významnou križovatkou, jedna cesta viedla na Šintavu a druhá do Trnavy. Bol to klasický hostinec pre pocestných, kde sa ľudia mohli vyspať, napojiť kone a podobne, “ uviedol Vokoun s tým, že vtedy v krčmách museli čapovať to, čo zemepán rozhodol.